Keçiören Belediyesi’nde zam şovu fiyaskoyla sonuçlandı: İşçiler grevde, belediye borç batağında!

"1 YILDA 2 BİNE YAKIN İŞÇİ ALINDI"

AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal, yaşanan krizin arka planına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, mevcut yönetimin göreve geldiği günden itibaren belediye bünyesine ihtiyaç olmamasına rağmen yaklaşık 2 bin yeni işçi alındığını belirterek, "Bu yeni işçilerin yıllık maliyeti 1 milyar TL civarında. Üstelik, Sayın Özarslan törenle yüzde 50 zam açıkladı ancak AK Parti dönemindeki maaşlardan daha düşük ödeme yapılıyor" dedi.

"BELEDİYE MÜFLİS TÜCCAR GİBİ YÖNETİLİYOR"

Ünal açıklamasında, "Keçiören Belediyesi, sürekli borç batağına sürükleniyor. Yeni bir proje ya da hizmet üretilmezken, ilçedeki tarihi ve kültürel yapıların satışa çıkarılması, işçi maaşlarının ödenememesi gibi gelişmeler belediyenin mali kriz içinde olduğunu gösteriyor. Mevcut CHP yönetimi müflis tüccar gibi davranıyor. Bu gidişle belediyenin iflas bayrağını çekmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.