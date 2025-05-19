Keçiören Belediyesi’nde zam şovu fiyaskoyla sonuçlandı: İşçiler grevde, belediye borç batağında!

CHP'li Keçiören Belediyesi'nde büyük bir zam şovu olarak duyurulan maaş artışı beklentisi, yerini hayal kırıklığına ve işçi grevine bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, 28 Nisan 2025'te belediye çalışanlarına yaptığı zam açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşçiler, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı söylenen zamlı maaşları yerine eski maaşlarını görünce greve gitme kararı aldı.
MAAŞLAR DEĞİŞMEDİ, İŞÇİLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Belediye önünde davul zurnayla yapılan zam açıklamasının ardından umutlanan çalışanlar, 15 Mayıs gecesi maaşlarının zamlı yatmadığını fark etti. Bankamatiklerden hesaplarını kontrol eden işçiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tepkilerini dile getiren personel, sabah saatlerinde belediye önünde toplanarak grev kararı aldı.
BORÇ BATAĞINDAKİ BELEDİYE ÇAREYİ SATIŞLARDA ARIYOR
Son aylarda Cumhuriyet Kulesi ve Ihlamur Kasrı gibi Keçiören'in simge yapılarının satışa çıkarılmasıyla gündeme gelen belediye, şimdi de çalışanlarına maaş ödeyememesiyle kamuoyunun odağında. CHP'li yönetimin göreve geldiği günden bu yana ciddi bir borç yükü altına girdiği belirtiliyor.
"1 YILDA 2 BİNE YAKIN İŞÇİ ALINDI"
AK Parti Keçiören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ünal, yaşanan krizin arka planına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, mevcut yönetimin göreve geldiği günden itibaren belediye bünyesine ihtiyaç olmamasına rağmen yaklaşık 2 bin yeni işçi alındığını belirterek, "Bu yeni işçilerin yıllık maliyeti 1 milyar TL civarında. Üstelik, Sayın Özarslan törenle yüzde 50 zam açıkladı ancak AK Parti dönemindeki maaşlardan daha düşük ödeme yapılıyor" dedi.
"BELEDİYE MÜFLİS TÜCCAR GİBİ YÖNETİLİYOR"
Ünal açıklamasında, "Keçiören Belediyesi, sürekli borç batağına sürükleniyor. Yeni bir proje ya da hizmet üretilmezken, ilçedeki tarihi ve kültürel yapıların satışa çıkarılması, işçi maaşlarının ödenememesi gibi gelişmeler belediyenin mali kriz içinde olduğunu gösteriyor. Mevcut CHP yönetimi müflis tüccar gibi davranıyor. Bu gidişle belediyenin iflas bayrağını çekmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.