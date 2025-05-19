Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81'inci yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81'inci yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kırım Tatar Türklerinin, 81 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiği hatırlatıldı. Sürgün edilenlerin önemli bir kısmının maruz kaldıkları koşullar sonucu yaşamlarını yitirdiği belirtilen açıklamada, üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen Kırım Tatar halkının gasp edilen haklarının iade edilmediği, Kırım'ın yasa dışı biçimde ilhak edilmesinin yaşanan acıları daha da derinleştirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Türkiye, Kırım Tatar Türklerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, atalarının topraklarında kimliklerini koruyarak güven, esenlik ve refah içinde yaşamaları için geçmişte olduğu gibi bugün de desteğini sürdürmektedir. Çerkes sürgünü, üzüntüyle hatırladığımız bir başka trajedidir. Bundan 161 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkasya halkları çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl "Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği" temasıyla icra edilen 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, "Müzekart GNS ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum" dedi.