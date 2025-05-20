106’nci yıl coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve kutlan-Spor Bayramı tüm yurtta etkinliklerle kutlandı. Gençler bayram için hazırladıkları özel dı. gösterilerle tüm yurda coşkuyu yaydı:Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ile İstanbul'dan yola çıkan, 81 ilde-ildeki üniversitelerin mühendislik bölümünden ki seçilen 81 gençle Kara, Hava ve Deniz Harp okulları öğrencileri, Bandırma Vapuru'nun rotasını izleyerek Samsun'a ulaştı. Atatürk'ü temsil eden bayrak burada karaya çıkarıldı.Afyonkarahisar'da dev bayrakla gençlik yürüyüşü düzenlendi.Niğde Aladağlar'da Atatürk'e Saygı Yürüyüşü gerçekleştirildi.Muğla Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla 'tören geçişi' gerçekleştirdi. Bir dalgıç üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru'nun bulunduğu afiş açtı. Muğla Menteşe'de F-16'lar gösteri yaptı.Nevşehir Kapadokya'da sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı.Çorum'un İskilip ilçesindeki Yalak Yaylası'nda etkinlikler gerçekleştirildi.Şanlıurfa'daki Gençlik Koşusu'na aralarında çevde gibi illerden gelen 500 sporsever katıldı. verSivas kent meydanında gençler güreş gösterisi yaptı.Mersin'de folklor ekiplerinin gösterisi büyük alkış aldı.