Adalet Bakanı Tunç, Katarlı ve BAE’li mevkidaşları ile görüştü

Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemiz ile Katar arasındaki adli iş birliği başta olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi kardeşlik hukuku içerisinde geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Tunç, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Adalet Bakanı Abdullah Bin Sultan Bin Awad Al Nuaimi ile bir araya geldi. Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesi adına yürüttüğümüz çalışmalar ve hukuki konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Karşılıklı anlayış, ortak değerler ve ortak yarar temelinde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.