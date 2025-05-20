AK Parti Milletvekili Gökçek’ten Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinin ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini kaydetti. Gökçek, Ankara'daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını söyledi.

Gökçek, "Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım. Bunlar bizim söylediğimiz gibi 100 tırın üstünde malzeme ediyor. ABB bunların 5 tır olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım" dedi. Suç duyurusu dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Rüşvet' suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.