Anıtkabir’de büyük gurur

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından ziyarete açıldı. Yurdun dört bir yanından Ankara'ya gelenler, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Anıtkabir'in avlusunu dolduran gençler, hatıra fotoğrafı çektirip 19 Mayıs'ı kutladı. Ziyaretçilerden İlhan Özdemir (58), bugün kendini 19 yaşında gibi hissettiğini, Türk gençliğine böyle bir bayram hediye edilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Yavuz Balıkçıoğlu ise Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 106'ncı yıldönümünü gençler olarak büyük bir gururla yaşadıklarını ifade ederek, "Bayramımızı Anıtkabir'de, Ata'mızın huzurunda kutlamak istedik" diye konuştu.İlhan DEMİRCİOĞLU-Özgür ÖZDEMİR-Sekvan KÜDEN-Erdoğan CANKUŞ-Mehtap AYDOĞAN-Mehmet YILDIRIM-Hayrettin ŞAŞMAZ-Muhammed UZUN-Mustafa KAYA/SABAH