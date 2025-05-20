Bağımsızlık ateşi Gabar’da yandı

Şırnak'ta, petrol üretimi yapılan Gabar'da 19 Mayıs kutlaması vardı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili Gabar Dağı'nda gençlerin de katılımıyla düzenlenen dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında üzerinde ay yıldız bulunan balonlar gökyüzüne bırakıldı.Şehit Esma Çevik- 1 No'lu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığı dönemin ilk adımı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs, bu anlamda Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç günüdür. 19 Mayıs aynı zamanda Türkiye'nin bütün emperyal projelerden kurtulmaya niyet ettiği ve gerçekten 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı önemli bir tarihin başlangıcıdır. O hareketin en önemli şiarlarından birisi, milli bağımsızlık duygusuydu. Bugün geldiğimiz noktada bu bağımsızlık duygusunun bir adım daha ileriye taşınarak, 'tam bağımsız Türkiye' idealine doğru hedefleri önümüze koyuyoruz. Gabar Dağı'nda terör kol geziyordu. Artık bu dağlarda korku değil, ölüm değil, kardeşlik türküleri söylenecek" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yapılan çalışmaları, terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı Gabar'da karşılamak üzere bir aradayız. Bugün itibarıyla 2025 yılında 41 milyon varillik petrol keşfettik" dedi.