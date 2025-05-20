Bakan Kacır, OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısında görüşmeler yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi. OECD Bölgesel Kalkınma Politika Komitesi Bakanlar Toplantısı marjında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Portekiz Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida, Çekya Bölgesel Kalkınma Bakanı Petr Kulhanek, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Ivan Ivanov, Slovenya Uyum ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Aleksander Jevsek ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Yerel kalkınma, akıllı şehirler ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında, ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi değerlendirdik. Ortak geleceği birlikte şekillendirme irademizi güçlendirmeye devam ediyoruz."