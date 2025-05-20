Bakan Tunç’tan 13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumunda Gazze vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu Rusya'daydı. Programda yapmış olduğu konuşmasında, Türkiye'nin son 20 yılda yargı alanında planlı bir reform süreci yürüttüğünü belirten Bakan Tunç, Türkiye'nin hukuki dönüşüm sürecinde önemli adımlar attığını ifade ederek "Yeni ihtiyaçlara göre çok sayıda yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. 2025-2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi hedefliyoruz" dedi.

UYAP: DİJİTAL YARGININ OMURGASI

2007'de başlatılan ve bugüne kadar 47 ödül alan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) hakkında bilgi veren Tunç, sistemin tüm adli birimler ile Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatını birbirine bağlayan bütünleşik bir bilişim altyapısı sunduğunu kaydetti. Şu ana kadar 57 kurumla 186 entegrasyonun tamamlandığını söyleyen Tunç, "Vatandaşlarımız dava açmak ya da savunma sunmak için artık fiziken mahkemeye gitmek zorunda değil" dedi. UYAP'ın günlük kullanım istatistiklerine de değinen Tunç, sistemde günlük 13 milyon evrak işlendiğini, 40 milyon evrakın görüntülendiğini ve yıllık 2 milyar belge üretildiğini açıkladı.

SEGBİS VE ELEKTRONİK DURUŞMA UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

Yargıda dijitalleşmenin diğer ayağını oluşturan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara görüntülü katılım sağladığını belirten Tunç, bugüne kadar 4 bin 748 cihaz üzerinden 6.3 milyon duruşma yapıldığını ifade etti. COVID-19 pandemisi sırasında devreye alınan Elektronik Duruşma Sistemi hakkında da bilgi veren Tunç, bugüne kadar 2 bin 972 mahkemede toplam 3.2 milyon elektronik duruşma gerçekleştirildiğini söyledi.

YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ İLE YENİ UFUKLAR

Tunç, hukuk alanında yapay zeka teknolojilerinin kullanımı konusunda Türkiye'nin çeşitli projeler yürüttüğünü, büyük veri analizi ve dava yoğunluk haritalarının oluşturulduğunu belirtti. Ancak bu dönüşüm sürecinin sadece fırsatlar değil, aynı zamanda riskler barındırdığını kaydeden Tunç, özellikle veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda güçlü siber güvenlik altyapısının önemine dikkat çekti.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR 21. YÜZYILIN VİCDANINI SARSIYOR"

Konuşmasında küresel hukuk sorunlarına da değinen Tunç, "Yapay zeka ve dijitalleşme elbette önemli, ancak en temel insan hakkı olan yaşam hakkı dünyanın birçok yerinde korunmuyor" diyerek Gazze'de yaşananları "insanlık dramı ve soykırım" olarak niteledi. St. Petersburg'un 2. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı kuşatmayı hatırlatan Tunç, "Bu şehir şiddetin en acımasız yüzünü yaşamış bir kent. Bugün Gazze'de benzer bir insanlık dramı yaşanıyor. Sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi "Daha adil bir dünya düzeni mümkündür" ilkesine bağlı kaldığını belirterek, forumun başarılı geçmesi temennisinde bulundu ve katkı sunanlara teşekkür etti.