Bilal Erdoğan: İlim Yayma Ödülleri dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi

Ödül Töreni öncesi basın açıklamasında bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"DÜNYANIN SAYILI AKADEMİK ÖDÜLLERİNDEN BİRİSİ"

İlim Yayma Ödülleri Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Dünyanın da veriliş şekli, başvuru alma, değerlendirme süreçleri itibariyle dünyanın sayılı akademik ödüllerinden birisi.

İlim Yayma Ödülleri için geri sayım başladı | Video

Çok özgün akademik ödül, Türkiye'de İlim Yayma hem cemiyet hem de vakıf olarak yetmiş beş yıla yaklaşan tarihimizde on binlerce, yüz binlerce öğrenciye, öğretmene, akademisyene ve akademisyen adayına yurt, kurs ve barınma proje destekleriyle destek olmuş ve 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmuş eğitimin çınarı olan Türkiye'de İlim Yayma'nın gerçekten yakışır projesi…

Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan da parlak, genç dimağların akademisyen namzeti gençlerimizin kariyer olarak bu itibarlı, şerefli yolu geçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz.