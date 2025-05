Etnospor festivali için geri sayım başladı

7. Etnospor Kültür Festivali, bu yıl İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber canlı yayınında 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festival ile ilgili açıklamalarda bulundu.Dikkat çeken bir festival olacağını düşünerek buna başladık. İlk başladığımızda Anadolu'nun geleneksel sporlarını yansıtmayı hedeflerken uluslararası oyunlara da ilgi başladı. İlk olarak 2015'te Kırgızistan'da kurduk, büyütmeye devam ettik. Geleneksel sporlar dediğimiz zaman sadece Anadolu ve Türk dünyasından bahsetmiyoruz. Şu anda 27 ülkede 42 üyesi var. Hedefimiz önümüzdeki 3-5 yıl içinde 50-60 ülkeye ulaşmak. Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz. Batı ülkeleri de aslında buna çok saygı gösteriyor. Dünya barışına da katkı sağlayacak bir şey.Kendi kimliğimizi, bizi biz yapan ne varsa, gelenek göreneklerimizi yeni nesillere aktarmamız ülkemiz için değerli. Çok geniş bir alanda atlı okçuluğumuz, menzil okçuluğumuz gibi branşların hepsi icra edilecek. Sadece geçmişin peşinde değiliz, nesillerimizin geleceği için de bu çok önemli. 20 farklı ülkeden binin üzerinde sporcunun katılacağı Etnospor'a katılım ücretsiz. Festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istiyoruz ve 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz.Biz gerçekten okullara gidiyoruz, at bindiriyoruz, ok attırıyoruz, kuşak güreşi oynatıyoruz. Ayrıca bir de geleneksel oyunlar var. Mangala gibi, 19 taş gibi bu oyunları oynatıyoruz. Bunlar çocukları ekran bağımlılığından kurtarmak için de yeni bir fırsat.Katılımda her geçen yıl artışımız var. Elbette daha önemlisi her sene etkinlik bittikten sonra katılımcılara soruyoruz, böylece eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Onlardan yeni ipuçları almaya çalışıyoruz. Onun dışında kamuoyuna da soruyoruz. Mesela "Etnospor'u biliyor musunuz?" diye soruyoruz. Herkesin aklına da hemen festival geliyor İstanbul'da. Dolayısıyla artık Etnospor'un ve Etnospor festivalinin bilinirliği de artıyor, insanlar geldikleri zaman da keyif alıyor. Alanı daha kompakt hale getirmeye çalışıyoruz.Bizim için önemli olan ne kadar kalabalık geldiğinden ziyade ne kadar insan bu etkinlikleri yaptı. Mesela kaç kişiyi ata bindirdik, kaç kişiye Özbek pilavı ikram ettik. Ben onları daha çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten önemli olan o hissi yaşamak. Kaç çocuk acaba buraya geldiğinde ilk defa bir atı görüyor, ona dokunuyor. Ben o zaman gerçekten heyecan duyuyorum. Yani kültürsever, çoluk çocuk yediden yetmişe insanlar Azerbaycan'ı öğrenecek. Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, bizim kardeş topluluklarımızın orada varlığını görecek. Bunun da Türkiye için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum.7. Etnospor Kültür Festivali'nin teması, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi sebebiyle "Gelenek Ailede Başlar" oldu. Festivalde 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ilk kez kurulacak Aile Obası, ailelerin birlikte vakit geçirebileceği özel bir alan olacak. Geleneksel oyunlar, atölyeler ve ebeveyn-çocuk söyleşileri bu alanda düzenlenecek.