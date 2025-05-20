Galatasaray taraftarını vuran saldırgan tutuklandı: “Ben de şikayetçiyim” dedi

Olay, 19 Mayıs günü saat 17.12 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Galatasaray taraftarı Sercan O. ve arkadaşları ile Murat A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli Murat A., Galatasaray formalı Sercan O.'yu ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile 6-7 kez havaya ateş eden şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Yakalanan saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

"ALKOL KUTUSU FIRLATTI, BEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

İfade veren Murat A., olay günü Caddebostan sahilinde köpeği ile yürüyüş yaptığı esnada 10 kişilik bir grupla karşılaştığını belirterek, "Kulağımda kulaklık vardı. Geçerken hepsi bana baktı ve gözlerini benden çevirmedi. Aracıma döndüğümde önüme alkol şişesi benzeri bir şey fırlattılar. Ben oturunca yine bana bakmaya başladılar. 'Ne yapıyorsunuz' dediğimde bana alkol fırlattılar. Üzerimden uzaklaşmalarını istedim. Alkollüydüler. 3 kişi bıçakla üzerime doğru gelmeye başlayınca yanımdaki silahla havaya doğru bir el ateş ettim. Üzerinde bıçak olan şahıs üzerime doğru gelmeye devam edince hedef gözetmeksizin yere doğru bir el ateş ettim. Kimin yaralandığını bilmiyorum. Ben tektim, onlar kalabalıktı. Bıçakla üzerime yürüyen o 3 kişiden şikayetçiyim" dedi.

"SUÇUN ÖNEM VE DEĞERİ" TESPİTİ

Savcılık, şüphelinin yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile olay yerinde tartışma yaşadığı müştekilerin bulunduğu ortamda havaya doğru ateş ettiği sonrasında Sercan O.'ya ayağından yaraladığını belirtti. Suçun konusunun önem ve değerine dikkat çeken savcılık şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliğinde de benzer bir ifade veren Murat A. tutuklandı.