Gençlere emanetimiz terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Milletimizin fedakarlıklarını muhteşem bir zaferle sonuçlandırdık.Bugün de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar yolculuk bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak huzurun, güvenliğin olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz."Başkan Erdoğan, gençlerin sorularını da yanıtladı. Mardin'den programa katılan Seyithan isimli gencin Terörsüz Türkiye sürecinin sonrasına ilişkin sorusuna, Erdoğan şu karşılığı verdi: "Bundan sonra ki süreçte her şeyden önde meydanlarda gördüğünüz gibi halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar şenlenmeye başlandı. Çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Biz de iftihar edeceğiz. Görüştüğüm çoban kardeşlerimin huzuru ve mutluluğu var. Sizlerde tabi okulu bitirir bitirmez yaylalara bir açılır da, kurbanlıkları bir yetiştirir anneye babaya yardım ederseniz. Vatandaşım 'Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız."Modern pentatlon olimpik sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Erdoğan'a "Yakınen takip ettiğiniz bir branş var mı" diye sordu. Erdoğan ise "Biliyorsunuz çok sıkıntılıdır ha, vurdu mu indirir" diyerek salonu gülümsetti. Erdoğan ayrıca 5 ayrı spor dalında yarışıldığını belirterek, "İyi takip edin, yakından takip edin. Ben tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'nin "Küçük yaşlarınıza dönseniz, yapmak istediğiniz bir olimpik branş var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kuzey, sen tabii bu işi yırttın. 1500 metre yüzüyorsun. Bende nerede öyle 1500 metre yüzmek?" ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, bir öğrencinin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine de şunları kaydetti: "Bütün bu arkadaşlarımız şu an itibarıyla yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar, sürdürecekler. Çünkü biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasası ile gidemeyiz."Programa katılan bir gencin çaldığı bağlama ve Aşık Veysel'den okuduğu 'Uzun ince bir yoldayım' türküsü karşısında gülümseyen ve her soruyu yanıtlayan Erdoğan'ın enerjisi dikkat çekti.Emine Erdoğan: İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.