İBB soruşturmasında bir itirafçı daha

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Ahmet Çiçek etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Soruşturmanın şüphelilerinden Ahmet Çiçek, kirlik ağı tek tek anlattı. Çiçek, ifadesinde 2019'dan itibaren reklam şirketlerinin İBB'yle iş yapması için Murat Ongun ile anlaşması gerektiğini, Ongun'un firmalara işi ne kadara yapacaklarını söylediğini anlattı. İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli otel toplantılarındaki Murat Kapki isimli şahsı net olarak tespit ettiğini belirten Çiçek, görüntülerde yer alan bavullarda da para olduğunu söyledi. Kapki'nin firmalarına sahte fatura kestiğini de belirten Çiçek, "Kapki'ye bavul ile para taşıdığımdan bavulun şişkinliği ve şeklinden bunu anlayabilirim" diye konuştu.