İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan küstah Gazze tehdidi! Katil İsrail kan ve şiddete doymuyor...

Ordudan yapılan açıklamada, Zamir'in Gazze'ye giderek "durum değerlendirmesinde bulunduğu" belirtildi. Zamir, yaptığı görüntülü açıklamada, isim vermeden "İsrail ordusu Gazze'de hobi için çocuk öldürüyor" açıklaması yapan İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan'ı hedef aldı.

"DAHA FAZLA BÖLGEYİ İŞGAL EDECEĞİZ"

Golan'ın açıklamalarının "asılsız olduğunu" iddia eden Zamir, Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 53 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun "uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini" ileri sürdü.