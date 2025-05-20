Jandarmadan zehir tacirlerine şafak baskını! 7.5 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde gün ilk ışığını göstermeden düğmeye basıldı. Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 179 operasyonel tim ve 2 bin 212 kahraman personel, bir S‑70 genel maksat helikopteri, 2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle bölgeyi çelik ağ gibi sardı.

KOMUTANLIKTAN DÖRT DÖRTLÜK KOORDİNASYON

Hedef listesi önceden belirlendi; arazi, termal kameralar ve İHA'lar ile milim milim tarandı. Narkotik ekipleri, dağlık alanlarda saklanan kenevir tarlalarına kara yolu, hava ve insansız hava unsurlarıyla aynı anda baskın yaptı.

REKOR MİKTARDA ZEHRİN ÖNÜ KESİLDİ

Şafak sonrasında bölgede adeta yeşil ölüm tarlaları ortaya çıktı. Toplam 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ve skunk sökülerek imha edildi.

ZEHİR TACİRLERİ KISKIVRAK

Saha takibi ve istihbarat çalışmaları sonucu 8 örgütlü zehir taciri gözaltına alındı. Şüphelilerin, Diyarbakır kırsalında üretip ülke geneline sevkiyat yapmayı planladığı öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN SERT MESAJ

Operasyon merkezinden anbean gelişmeleri takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarıyla sonuçlanan baskın sonrası şu açıklamayı yaptı:"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Bu illete cüret eden zehir tacirlerine karşı ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye kararlıyız. Güvenlik güçlerimiz, son zehir damlası kurutulana dek sahadadır."