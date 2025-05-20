Kayıp olarak aranıyordu: Ekrem İmamoğlu’nun ikinci telefonu ele geçirildi!

HTS KAYITLARI VE ŞÜPHELİ İLİŞKİLER

Soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtlarına göre, İmamoğlu'nun söz konusu telefonla, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 kez görüştüğü tespit edildi. Bu görüşmelerin, yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili olduğu değerlendiriliyor.