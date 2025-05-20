Kayıp olarak aranıyordu: Ekrem İmamoğlu’nun ikinci telefonu ele geçirildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu belirtilen ve kayıp olarak aranan cep telefonu bulundu. Telefonun emniyet birimlerince incelemeye alındığı öğrenildi.
EMNİYETİ YANILTMA İDDİASI
İddialara göre, İmamoğlu gözaltı sırasında farklı bir telefon kullanarak emniyet güçlerini yanıltmaya çalıştı. Asıl telefonu ise gizleyerek teslim etmediği öne sürülüyor. Ele geçirilen telefonun, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iletişimlerini içerdiği ve bu nedenle soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
HTS KAYITLARI VE ŞÜPHELİ İLİŞKİLER
Soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtlarına göre, İmamoğlu'nun söz konusu telefonla, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 kez görüştüğü tespit edildi. Bu görüşmelerin, yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili olduğu değerlendiriliyor.
DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELENİYOR
Ele geçirilen telefonun sim kartsız olduğu ve bu nedenle iletişimlerin internet tabanlı uygulamalar üzerinden gerçekleştirildiği düşünülüyor. Telefonun içeriği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından detaylı şekilde inceleniyor.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN KİŞİ YERİNİ SÖYLEDİ
Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, İmamoğlu'nun gizlediği telefonun yerini emniyet güçlerine bildirdiği öğrenildi. Bu bilginin ardından düzenlenen operasyonla telefon ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin, İmamoğlu ve birlikte yargılanan diğer şüpheliler hakkındaki suçlamaları güçlendirebileceği belirtiliyor. Telefonun içeriğinin detaylı incelemesiyle birlikte, yolsuzluk ve rüşvet ağına dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.