Kırmızı bültenle aranan 4 kişi Türkiye’ye getirildi

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü başarılı çalışmalar sonucu; uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan dört suçlu, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

KANLI SUÇLARIN FAİLLERİ ARTIK TUTUKLU

Operasyon kapsamında; "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama" suçundan aranan F.B., "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Yağma" suçlarından aranan S.D., "Yakın Akrabayı Öldürme ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından aranan M.T.,

"Yağma ile Cebir, Tehdit veya Hileyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan E.Ö. Gürcistan'da yakalanarak ülkemize getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: KAÇAMAYACAKLAR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu mesajı verdi: "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımıza ve operasyonda görev alan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."