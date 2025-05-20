Köyceğiz Belediyesi’ne “sahipsiz köpek” saldırısı soruşturması

Muğla'da oyun oynamak için parka giden 11 yaşındaki Salih P., beş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs' günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Salih P., oyun oynamak amacıyla Yeni Mahalledeki soğuk hava deposu yanında bulunan parka gitti. Bu sırada parkta bulunan beş sokak köpeği, çocuğa saldırarak yaraladı. Çevredekiler, saldıran köpekleri kovaladı ve yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Bacaklarından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden ciddi şekilde yaralanan Salih P., hastanede tedavi altına alındı. Derin yaraları olan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Salip P. Köyceğiz'deki ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı.