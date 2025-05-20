Mattia Ahmet davasında yeni gelişme: ’Yasak bıçaklardan değil’ kararı!

BIÇAK İNCELENDİ

Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. Mattia'yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.