Mattia Ahmet davasında yeni gelişme: ’Yasak bıçaklardan değil’ kararı!

İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçak ve tekmeli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.
MATTİA'NIN ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Henüz 15 yaşındayken İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında katledilen İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 2 çocuk sadırgan Minguzzi'ye laf attıktan sonra, "seni deşerim" diyerek 5 bıçak darbesi ve tekmeler savurdu. B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.
BIÇAK İNCELENDİ
Yargılama sürerken B.B. hakkında ayrıca "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ayrıca bir soruşturma yürütüldü. Mattia'yı hayattan koparan bıçakla ilgili ise kriminal inceleme yapıldı, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.
"YASAK BIÇAKLARDAN DEĞİL"
Bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. Bu rapordan hareketle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.