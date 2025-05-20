MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü! Dikkat çeken YPG/PKK ve DEAŞ vurgusu

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.