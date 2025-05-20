Onlarca işçi kısa mesajla işten çıkarıldı

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde maaşlarını ve mesai ücretlerini aylardır düzenli bir biçimde alamayan, bir kısmı hak arama mücadeleleri nedeniyle bir kısmı ise ihtiyaç fazlası denilerek işten çıkarılan işçiler, geçen cuma günü belediye binası önünde eylem yaptı. Önümüzdeki cuma günü bir kez daha eylem yapmaya hazırlanan işçiler, "Keyfi işten çıkarmalara son verilsin, işimize geri dönmek istiyoruz" yazılı pankart taşıdı ve "İşçiye düşman, Rasim Şişman" sloganı attı.Belediyede sürekli kısa mesajlarla işçilerin kapı önüne konulduğunu ve her geçen gün bu durumun arttığını belirten grup sözcüsü basın açıklaması metnini okudu. Sözcü, "Beşiktaş Belediyesi, ekonomik krizi bahane ederek onlarca emekçiyi hiçbir gerekçe göstermeden, sadece bir SMS ile işten çıkarmıştır. Bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağız. İşçilerin SGK çıkışları, 15, 24, 25, 27, 46, 48 ve 49 gibi ağır ithamlar içeren maddelerle yapılmıştır. Bu maddeler; ahlaksızlık, performans düşüklüğü gibi gerçek dışı iddialarla işçilere iftira atmakta, sicillerini karalamakta, kıdem ve ihbar tazminatlarını engellemekte, işsizlik maaşlarını kesmekte ve gelecekteki iş başvurularını riske atmaktadır" ifadelerine yer verildi."Tüm bu ağır saldırılar yaşanırken, işçilerin üyesi oldukları DİSK Genel-İş Sendikası ne yazık ki sessiz kalmaktadır" denilen açıklamaya şu sözlerle devam edildi: "Üyeleri bir bir işten atılırken sendikanın suskunluğu, bizim için kabul edilemezdir. Bu sendika işçinin değil, artık idarenin sendikası mı olmuştur? Çalışma Bakanı'nın verdiği işten çıkarma rakamlarını düşük göstermek için farklı SGK kodları kullanmak ahlaki midir? Yönetim kadrolarının beceriksizliğinin bedelini emekçilere ödetmek ne kadar adildir? Alın terimiz, onurumuz ve geleceğimiz yok sayılamaz."