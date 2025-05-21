81 il ve 10 ülkeden gelen gençler TBMM’de buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 ilden ve 10 ülkeden gelen gençleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle beraberindeki temsilci gençlerle TBMM'yi ziyaret etti. Gençleri, TBMM'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin önemine değindi. Kurtulmuş, "Mustafa Kemal ve arkadaşları 'Manda ve himaye kabul edilmeyecek' dediler. Aslında dönemler değişiyor ama insanların maalesef davranışları değişmiyor.

Bugün de Türkiye'de çok az sayıda da olsa bazı kesimlerin hâlâ manda ve himayeden medet umduklarını üzülerek görüyoruz. 'Başkası ne der? Başkasının gücüyle Türkiye nasıl ayakta kalır?' Biz bize yeteriz. Terörsüz Türkiye hedefiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, farklı etnik unsurlarıyla, farklı mezhep anlayışlarıyla hep beraber hepimiz Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz" dedi. Öğrenci temsilcisi Senem Akın da milletin 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadelesiyle dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyleyerek, inat, azim ve kararlılık olduğu müddetçe milletin önünde hiçbir kuvvet bulunamayacağını ifade etti.