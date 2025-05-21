ABD’li dergiden Türkiye analizi: Dünyanın en güçlü liderlerinden

Türkiye bir taraftan iç cephesini sağlamlaştıran ama öte taraftan da bölgesine ve küresel alana istikrar ihraç eden istikrarlaştırıcı bir güç konumunda yer alıyor. Küresel belirsizlik çağında istikrarlaştırıcı güç olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde izlediği başarılı diplomasi tüm dünya tarafından takip ediliyor. Amerikan haber dergisi Newsweek, Türkiye'nin küresel alandaki başarılarını inceleyen bir analiz yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın en güçlü liderlerinden biri olduğu belirtilen makalede Trump ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekildi. Trump'ın Ortadoğu'daki dış politikasını yeniden şekillendirmeye çalışırken bölgede ve ötesinde en etkili güçlerden biri olarak ortaya çıkan Türkiye'ye yöneldiği belirtildi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ OYUNCU

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini çeşitli jeopolitik cephelerde önemli bir oyuncu olarak gösterdiği ifade edildi. Terör örgütü PKK'nın feshinden sonra ABD tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Trump-Şara zirvesindeki etkilerinden dolayı Türkiye'nin başarısının altı çizildi. Türkiye'nin Avrupa ve İran arasındaki yüksek riskli nükleer görüşmeler ve Rusya-Ukrayna savaşındaki zorlu zirveye ev sahipliği yaptığı vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan'ın "ABD ile yeni dönemde her iki ülkenin de karşılıklı olarak kazançlı çıkacağını düşünüyorum" açıklamalarına yer verilen analizde Trump'ın vizyonunu ilerletmeye yardımcı olabilecek tek liderle aynı çizgide buluştuğu belirtildi.

Newsweek, Erhan'ın Başkan Erdoğan'ın olağanüstü 'güvenilir' olduğunu ve 'müttefiklerine ve dost ülkelere verdiği sözleri ve taahhütleri her zaman yerine getirdiği' sözlerini okuyucularıyla buluşturdu. Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerine dikkat çeken ABD'li dergi, Netanyahu'ya Türkiye konusunda yapılan uyarıların altını çizdi. Makalede, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sivil ve askeri danışmanlık yapan ve daha sonra Trump yönetimi döneminde Suriye özel temsilcisi olarak görev yapan emekli albay Richard Outzen'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Richard Outzen, Türkiye'nin jeopolitik yükselişini ve güç projeksiyonunu "21. yüzyılın en önemli stratejik gelişmelerinden biri" olarak nitelendirdi. Outzen, savunma sanayiindeki artan yatırımların ve izlenen daha dışa dönük politikaların Türkiye'nin gücünü artırdığını ifade ederken, Washington'un ciddi askeri, ekonomik ve diplomatik yeteneklere sahip olan ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.