‘Ailemiz geleceğimiz’

Aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu ile dünyaya güçlü bir aile diplomasisi mesajı vermeye hazırlanıyor. 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapısının güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliğini artırmak amacıyla 22-23 Mayıs'ta İstanbul'da Uluslararası Aile Forumu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılacak.