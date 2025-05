Annelerin umudu sönmüyor: “Odasını hazırladım, yeter ki gelsin”

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti. "Terörsüz Türkiye" çağrısına destek veren aileler, barış sürecinden umutlu.

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ve 197 haftadır evlat nöbetini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" pankartlarıyla ellerinden çocuklarının fotoğraflarını düşürmeyen aileler, dağa kaçırılan evlatlarına "teslim olun" çağrısı yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim ol çağrısında bulundu. "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılayan anne ve babalar, çocuklarının bir an önce gelmesini bekliyor.

Anne Şahinaz Özcan, basın mensuplarına, 8 yıldır oğlumdan haber alamadığını belirterek, şunları kaydetti: "Barış süreci de başladı, biz çok seviniyoruz. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın. Çocuklarımız da kazasız belasız gelsin. Oğlumun odasını, eşyasını hazırlamışım. Hepsi sağ salim gelip alilerine kavuşsun. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum ve günlerin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol."

Baba Alaattin Koçhan da 9 yıl önce oğlunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. Oğlunun bir an evvel gelip teslim olmasını isteyen Koçhan, şunları ifade etti: "9 yıldır oğlumu bekliyorum, her zaman bunun üzüntüsünü ve sıkıntısını çekiyorum. Barış sürecinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye ve devletin tüm kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bir an evvel bu işi çözüp herkesin çocuklarını göndersinler. Tabi ki şehit ailelerini gözyaşları da dinsin, beklemede olan annelerin de gözyaşı dinsin. Ne olursa olsun her zaman oğlumu yanımda görmek isterim. Devlet büyüklerinden rica ediyorum, bu iş bir an evvel çözülsün."