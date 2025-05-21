Bakan Yerlikaya: Burada sadece kanun değil, sadakat ve adalet de öğretilir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi'ni ziyaret ederek, eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir araya geldi. Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı için canla başla çalışmaya hazırlanan kıymetli öğrencilerimizle gurur duyuyorum" dedi.

AKADEMİ, SADECE BİR OKUL DEĞİL, VATAN SEVGİSİNİN YUVASIDIR

Ziyarette konuşan Bakan Yerlikaya, Polis Akademisi'nin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını belirterek, "Burası bilgiyle yoğrulan iradenin, vatan sevgisiyle büyüyen yüreklerin yuvasıdır. Burada sadece kanun öğretilmez; sadakat, adalet, merhamet ve sorumluluk da öğretilir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM STANDARTLARI DÜNYAYA EMSAL OLUYOR

Modern, disiplinli ve bilimsel müfredatla hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, akademinin uluslararası düzeydeki güvenlik bilimleri eğitimiyle dünyaya örnek olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Bu anlayışla Polis Akademimiz yalnızca ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın da polislerini yetiştiren, saygın ve stratejik bir kurum haline geldi" dedi.

8 BİN 354 POLİS ADAYI MEZUN OLUYOR

Bakan Yerlikaya, 23 Temmuz'da mezuniyet heyecanı yaşanacağını da duyurdu. Aralarında 34 misafir öğrencinin de bulunduğu, 201 Komiser Yardımcısı ve 8 bin 153 Polis Memuru olmak üzere toplam 8 bin 354 öğrencinin mezun olacağını açıkladı.

"POLİSİMİZİN GÜCÜ ADALETTEN, DUASI MİLLETTEN"

Yerlikaya sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Mezun olan her bir polisimiz; şehirlerimize huzur, sokaklarımıza güven, insanımıza umut taşıyacak. Çünkü polisimiz yetkisini hukuktan, gücünü adaletten, duasını aziz milletimizden alır."