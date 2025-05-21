Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, Karmelit Manastırı'nda Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan'ın köklü bağlara sahip olduğunu, iş birliğini her alanda ilerletmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin gözlemci üye Macaristan'da düzenlenmesinin Teşkilat'ın Macaristan'a verdiği önemin göstergesi olduğunu, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na güç kattığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının Avrupa'nın da yararına olduğunu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne güvenlik başta olmak üzere birçok alanda katkılar sağlayabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için gayret gösterdiğini, zaman kaybetmeden ateşkesin sağlanmasının ve barış müzakerelerinin başlamasının gerektiğini ifade etti.