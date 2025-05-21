CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi: 5 milyon 437 binlik borcu 4 taksitle ödeyecekler!

BORÇSUZ BELEDİYEYDİ HACİZ MEMURLARIYLA MUHTAP HALE GETİRİLDİ

Yaşanan haciz skandalı sonrasında eski Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MYK Üyesi Hilmi Türkmen, paylaşımda bulundu. Türkmen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi. Evet, yanlış duymadınız, İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi. 1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri topluca atışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi. Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.