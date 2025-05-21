CHP’li Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi: 5 milyon 437 binlik borcu 4 taksitle ödeyecekler!

Yerel seçimler sonrasında belediye başkanlık koltuğuna eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözdelerinden Sinem Dedetaş'ın oturduğu Üsküdar Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce işçilerin maaşlarını ve tediyelerini ödemeyen, SMS ile işçi çıkartan CHP'li yönetim bu kez İstanbul'un en büyük bütçeli ve en az borçlu belediyelerinden biri olan Üsküdar Belediyesi'ne haciz memurlarının gelmesine neden oldu.
4 EŞİT TAKSİTLE ÖDEME SÖZÜ VERİLDİ
Belediyenin menkul ve gayrimenkullerini satmakla işe başlayan yönetim bu kez iş yaptığı firmanın alacağını ödemedi. Hem personelini hem Üsküdarlıları hem de belediyeyi mağdur eden Sinem Dedetaş başkanlığındaki CHP'li yönetim, borçlu olduğu İCG Yapı ve Mekanik Yatırımlar Anonim Şirketi adlı firmaya olan 5 milyon 437 bin 21,46 kuruşu dahi ödeyemedi.
BORÇSUZ BELEDİYEYDİ HACİZ MEMURLARIYLA MUHTAP HALE GETİRİLDİ
Yaşanan haciz skandalı sonrasında eski Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MYK Üyesi Hilmi Türkmen, paylaşımda bulundu. Türkmen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi. Evet, yanlış duymadınız, İstanbul'un en borçsuz belediyesi, 1 yıl içinde haciz memurlarıyla muhatap hale getirildi. 1 yılda ne yeni bir proje ne de başlanan bir eser var ama önce belediyenin gayrimenkulleri topluca atışa çıkarıldı, sonra çalışanların maaşları vaktinde ödenemez hale geldi. Şimdi de başkanlık mobilyalarına kadar haciz geldi. Dün başkanlık makamına hacze gelen alacaklı vekillerine tüm gün dil dökerek, bu tabloyu kurtarmaya çalıştılar.
Kentsel dönüşüm durdu, spor merkezleri, havuzlar, parklar, millet bahçeleri, sosyal tesisler perişan halde, ilçe eserle değil toplanmayan çöplerle anılıyor, bilim merkezi, çocuk köyü gibi onlarca eser kapı duvar, sosyal destekler büyük oranda durduruldu ve en sonunda belediyeye haciz geldi. İstanbul'un en büyük ilçe belediyesi bütçelerinden biri işte böyle yönetiliyor! Bu, CHP belediyeciliğinin özeti değilse nedir? Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık…