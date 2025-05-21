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Giriş Tarihi: 21.5.2025 22:33

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı

İHA
Dışişleri Bakanlığı Pakistan’daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
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