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Giriş Tarihi: 21.5.2025 18:38 Son Güncelleme: 21.5.2025 18:44

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
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