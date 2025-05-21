Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.