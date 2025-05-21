Giriş Tarihi: 21.5.2025 18:38Son Güncelleme: 21.5.2025 18:44
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'e ziyaretlerinde İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.