Haberler Gündem Haberleri Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
Giriş Tarihi: 22.5.2025 00:22

Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen terör saldırında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek, saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

İHA
Dışişleri’nden Pakistan’daki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
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