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Giriş Tarihi: 21.5.2025 21:37

Emine Erdoğan'dan Macaristan paylaşımı: Zarif ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'da katıldıkları kültürel programa ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan’dan Macaristan paylaşımı: Zarif ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi vesilesiyle misafir oldukları Macaristan'da, tarih ile kültürün harmanlandığı anlamlı bir programa liderler ve değerli eşleriyle birlikte katıldıklarını kaydetti.

"ZARİF EV SAHİPLİKLERİ İÇİN MACARİSTAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Gönülden hissedilen misafirperverlikleri ve zarif ev sahiplikleri için dost ve kardeş ülke Macaristan'a teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Macaristan paylaşımı: Zarif ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz
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