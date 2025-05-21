Emniyet ve jandarmadan DEAŞ operasyonu! 298 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda büyük bir başarıya daha imza atıldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda,örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü ve finans sağladığı tespit edilinen şüphelilere yönelik 47 ilde operasyon düzenlendi.

FİNANS AĞLARINA DARBE

Örgüte hem eleman hem de para desteği sağladığı belirlenen çok sayıda ismin deşifre edildiği operasyonda, DEAŞ'ın ülke içindeki finans yapısına ağır bir darbe indirildi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

2 AYRI DALGADA YAPILDI

Operasyonlar iki aşamada gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ilk aşamada, örgüt içinde aktif rol alan ve finans sağlayan 159 şüpheli yakalandı. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen ikinci dalgada, terör örgütüne para aktaran ve propagandasını yapan 139 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: TERÖRE GEÇİT YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.