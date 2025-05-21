FETÖ’ye kritik operasyon: Sözde imam yakalandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. FETÖ'nün 14 ilden sorumlu sözde Marmara Bölgesi İmamı olduğu iddia edilen ve firari olarak arandığı belirtilen Etem Taş'ın İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen baskında; 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da defalarca görüştüğü ve FETÖ'nün "Yüceler Şurası" adı verilen en üst kademesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Etem Taş söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Etem Taş'ın 2018 yılında FETÖ'ye yönelik düzenlenen bir operasyonda yakalandığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve tutuksuz olarak yargılanırken cezasının kesinleştiği belirtildi.

İRTİBATLARI DEŞİFRE EDİLDİ

İddialara göre; bir dönem FETÖ içerisinde "Gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldığı saptanan Etem Taş'ın firari durumdayken eşi ve çocuğu ile parklarda gizlice buluşarak görüştüğü tespit edildi.

Geçmişte FETÖ'nün içerisinde sözde Doğu Anadolu Bölgesi Bölge İmamı, sözde Marmara Bölgesi İmamı ve sözde Gebze'den sorumlu kişi olarak faaliyetler yürüttüğü öne sürülen Etem Taş'ın FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışı bulunduğu ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl üç ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ifade edildi. Tutuklanan Etem Taş'ın, FETÖ'nün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatları ve yazışmaları de ortaya çıkarılarak deşifre edildi.