İBB soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturması gün geçtikçe derinlereşek devam ediyor. Dosyada şüpheli olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ardından yapılan araştırmalarda firari Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti. Şüphelinin mal varlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Yaşanan yeni gelişmeye göre, yapılan tespitlerin beraberinde savcılık, şüphelinin el konulan şirketine kayyum atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.