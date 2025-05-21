İklim krizine karşı yapay zekâlı robot

Ceyhan Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi öğrencileri, iklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirdikleri yapa zekâ destekli çalışmalarıyla Finlandiya'daki akranlarına eğitim verdi. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamında, İklim Krizine Karşı Robotik Çözümler çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda atölyede yaklaşık bir yıldır eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, "Yapay Zekâ Destekli Uygulamalar Projesi"ni hazırladı.

Robotik Kodlama ve Yapay Zekâ Uzmanı Halis Emre Yaldız'ın rehberliğinde hazırladıkları projeyle öğrenciler, iklim kriziyle mücadelede toprak ve hava analizi yapıp tohumlama, sulama ve gübreleme gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli robotlar geliştirdi. 7 üniversite ve 2 lise öğrencisinden oluşan ekip, Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamında Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde bulunan Monde Gençlik Merkezi'ndeki akranlarıyla bir araya geldi. Adanalı öğrenciler, iklim kriziyle mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla Finlandiya'daki akranlarına 5 gün boyunca uygulamalı robotik ve kodlama eğitimi vererek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

TOHUM ATAN ROBOT

Robotik Kodlama ve Yapay Zekâ Uzmanı Halis Emre Yaldız, "Robotlarımızın tasarımını ve fikirlerini tamamen öğrencilerimizle geliştirdik. Yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın ürünü. Projelerimizin içinde solucan salan robotlarımız, tohum atan robotlarımız, yapay zekâyla çalışıp toprak analiz eden robotlarımız var. Analiz sonuçlarını kullanıcılara Bluetooth üzerinden bilgi veren robotlarımız var. Finlandiya'daki gençlere robotik kodlama eğitimi verdik. Bu bizim için gurur vericiydi" diye konuştu. AA