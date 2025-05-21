İlim Yayma Ödülleri’nde süreç başladı “Türkiye’nin en büyük akademik ödülü”“

2019'da ilki gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek. Ödüllerin tanıtım toplantısı dün İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesinin artırılmasını, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesini, kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerin akademik kariyerlere de özendirilmesini amaçladıklarını kaydederek, "Bu ödüllere aday olabilecek bütün araştırmacıların, akademisyenlerin aday olmaya teşvik edilmelerini arzu ediyoruz. Ödüllerimiz aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiği için çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra veriliyor" dedi. "Büyük Ödül", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü" ve "Sosyal Bilimler Ödülü" olmak üzere toplam 3 ayrı kategoride ödül verilecek. "Büyük Ödül" için 5 milyon lira, diğer iki bölüm için ise 2'şer milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon lira ödül verilecek. Bilal Erdoğan, 2 milyonluk kategoriler için akademisyenlerin başvuru sürecinin başladığını belirterek, 5 milyon liralık büyük ödülün verileceği kategoriye ise üniversite rektörlerinin aday gösterdiği kişilerin katılacağını belirtti. İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise ödüller için 16 Mayıs'ta başlayan başvuru sürecinin 31 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

'DÜNYANIN SAYILI ÖDÜLLERİNDEN'

İLIM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan,"Dünyanın sayılı akademik ödüllerinden bir tanesi. Çok özgün bir akademik ödül. Bir yandan Türkiye'deki üst düzey akademik çalışmayı, bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzeti gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu itibarlı, bu şerefli çok önemli yolu seçmelerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de 75'inci yıllarında böyle güzel bir çalışmanın kendileri için şeref verici olduğunu dile getirdi.