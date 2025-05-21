İmza hesabı suya düştü

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahliye edilmesi amacıyla CHP tarafından başlatılan imza kampanyasında hesaplar bir türlü tutmuyor. Parti yönetiminin, 23 Nisan'ın ardından 19 Mayıs'ta da "28 milyon imza" hedefi suya düştü. Birden fazla atılan 'taklit imzalar' ile sayının artırılmaya çalışıldığı iddia edilen kampanya, buna rağmen bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Partili kaynaklar, özellikle İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında ardı arkası kesilmeyen iddialar ve itiraflar sonrası kampanyaya talebin düştüğünü, 28 milyon imza hedefine ulaşılmasının oldukça zor bir hal aldığını aktardı.