Haberler Gündem Haberleri İSKİ'ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon lira ceza
Giriş Tarihi: 21.5.2025 15:21 Son Güncelleme: 21.5.2025 15:22

İSKİ'ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye 3 milyon 343 bin 688 lira idari ceza uyguladı.

İSKİ’ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

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İSKİ'ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon lira ceza
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