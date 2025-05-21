İSKİ’ye çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.

Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.