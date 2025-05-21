İşte İmamoğlu’nun saklattığı o telefon! Görüntüsü ortaya çıktı: 3. dalga operasyon sonrası ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak sürdürülen soruşturmalar kapsamında, bir sanık etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade verdi.
Sanık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu tarafından saklanması yönünde talimat verilen 2'nci cep telefonunun yerini söyledi. İfade doğrultusunda alınan arama kararı ile jandarma ekipleri belirtilen adreste arama yaptı.
Yapılan aramada bahse konu cep telefonu içinde sim kart olmadan ele geçirildi. Cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.
İBB'ye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyon sonrası ele geçirilen o telefonun görüntüsü ortaya çıktı.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN O TELEFONU:
EMNİYETİ YANILTMA İDDİASI
Öte yandan, iddialara göre, İmamoğlu gözaltı sırasında farklı bir telefon kullanarak emniyet güçlerini yanıltmaya çalıştı. Asıl telefonu ise gizleyerek teslim etmediği öne sürülüyor. Ele geçirilen telefonun, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili iletişimlerini içerdiği ve bu nedenle soruşturma açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.
DETAYLI BİR ŞEKİLDE İNCELENİYOR
Ele geçirilen telefonun sim kartsız olduğu ve bu nedenle iletişimlerin internet tabanlı uygulamalar üzerinden gerçekleştirildiği düşünülüyor. Telefonun içeriği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından detaylı şekilde inceleniyor.
BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Ayrıca, İBB'ye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte toplam 22 kişi gözaltına alındı.
Adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddia edilen ve aynı zamanda eski Beylikdüzü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Taner Çetin hakkında pek çok iddia söz konusu. En dikkat çekeni ise, 2016'da ünlü gazeteci ve yazarların katılacağı iddiasıyla düzenlenen ancak hayali olduğu ortaya çıkan ihale oldu. Çetin'in bu hayali ihaleyle rüşvet aldığı iddia edilmişti.SON DAKİKA | İBB'ye 3'üncü dalga operasyonda flaş detaylar! Yandaş gazeteciler üstünden milyonluk vurgun SON DAKİKA | İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga... Basın Yayın Daire Başkanı da gözaltına alındı