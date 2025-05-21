İşte İmamoğlu’nun saklattığı o telefon! Görüntüsü ortaya çıktı: 3. dalga operasyon sonrası ele geçirildi

Adrese teslim ihalelerle rüşvet aldığı ve bu yolla mal varlığı edindiği iddia edilen ve aynı zamanda eski Beylikdüzü Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan Taner Çetin hakkında pek çok iddia söz konusu. En dikkat çekeni ise, 2016'da ünlü gazeteci ve yazarların katılacağı iddiasıyla düzenlenen ancak hayali olduğu ortaya çıkan ihale oldu. Çetin'in bu hayali ihaleyle rüşvet aldığı iddia edilmişti.

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