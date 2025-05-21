İZSU mazgal değil mayın döşemiş

İzmir'de, geçen yıl 12 Temmuz'da sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öktemay'ın ailesi davadan çekilirken, Ahmet Abi hukuk mücadelesini sürdürdü. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tanıklar, sanıklar ve müşteki yakınları dinlendi. Mahkemede Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi de söz aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden acılı baba Ahmet Abi ihmalleri tek tek sıraladı: "Yetkili firma 2019'dan beri elektrik kaçağını düzeltmemiş, gerekli onarımı yapmamış.

Altyapı yapmak yerine insanların canını 1-2 milyon liraya alırız diyor. Kaçak akım rölesi kullanılmamıştır. İZSU ise elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemiş. Döşemeselerdi ölüm gerçekleşemeyecekti. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor? Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden benim kızım değil sizin çocuğunuz olabilirdi. Neden bu kadar sorumsuzluk var? Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Adamlar mazgal döşüyor, yani mayın döşüyor ancak suçsuz. Benim gözümde yetkili firmanın yönetim kurulu üyeleri de, yönetimi de, İzmir'in ve Konak'ın eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Görevinizi yapın, insanları öldürmeyin. Kar gözeten bu 2 kurum daha kaç kişiyi katledecek? İnşallah hak eden cezasını alacaktır." Tanıklardan Özkan Kuru ise "Arıza kazıları ile ilgi süreç yetkililerin bulunduğu gruptan şifahi bildirim yapılır. Arıza onarım bittiği ve asfalt işlemi için yine buradan bildirim yapılır. Sonrasında yönetmelik gereği yazılı süreç başlar ruhsata ilişkin süreçle ilgili. Acil durumlarda gruplardan paylaşılır. Gece yarısı 3-4 gibi arıza bildirimi geldiğinde bildirim yapılamadığı olabiliyor. 9 Ocak'ta 'arıza giderildi' bildirimi gelmedi diye biliyorum. Grupta UKOME'den yetkili arkadaşlar var ve ona göre işlem yapılıyor" diye ekledi.