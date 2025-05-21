KADEM İnovasyonda Kadın Tematik Hızlandırma Programı’nın kazananları belli oldu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Programı kapsamında, gıda ve biyoteknoloji alanlarında kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan Tematik Hızlandırma Programı, 16–18 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Programın kapanış toplantısında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, şunları söyledi:

"İnovasyonda Kadın Projesi ile bugüne kadar pek çok girişimci kadın hayallerini gerçekleştirdi. Kimisi kendi işini kurdu, büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı; kimisi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi; kimisi ise hâlâ yeni ödüller almaya devam ediyor. Projemiz yıllar içinde büyüdü ve markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteğiyle daha da güçlendi.





Projemiz 8. döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 'Güdümlü Proje' olarak onaylandı. Böylece projemiz program statüsüne kavuştu. Bu yıl ilk defa Tematik Hızlandırma Programı'nı hayata geçirdik. Bu programla kadın girişimcilerin özellikle gıda ve biyoteknoloji gibi alanlarda güçlenmesini, bilgiye erişmesini ve yatırımcılarla buluşmasını hedefledik. Kadın girişimciler burada kısa sürede girişimcilik, mentörlük, yatırımcı görüşmeleri ve kurumsal iş birlikleri gibi alanlarda değerli deneyimler kazandı. Ama belki de en önemlisi; güçlü bir kadın girişimcilik ağına ilk adımlarını attılar."

KADIN GİRİŞİMCİLER GELİŞTİRDİKLERİ PROJELERLE PROGRAMA KATILDI

Kadın girişimciler ile üniversitelerin teknoloji takımlarındaki genç kadınları desteklemek amacıyla tasarlanan KADEM İnovasyonda Kadın Tematik Hızlandırma Programı; girişimcilik eğitimleri, mentörlük desteği, yatırımcı buluşmaları, kurumsal iş birlikleri ve güçlü ağ kurma fırsatları sunarak kadınların iş dünyasındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Gıda ve biyoteknoloji alanında geliştirdikleri projelerle programa başvuran kadın girişimciler; girişimcilik potansiyeli, iş modeli yenilikçiliği, pazar potansiyeli ve ekip nitelikleri gibi kriterler doğrultusunda uzman bir jüri tarafından değerlendirildi.

DERECEYE GİREN GİRİŞİMCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Üç gün boyunca projelerini geliştirme imkânı bulan kadın girişimciler, 18 Mayıs Pazar günü ön kuluçka ve fikir aşaması olmak üzere iki kategoride sunumlarını yaptılar. İki kategoride de yenilikçi ve özgün projeler jüri karşısına çıktı. Her bir kategoride üç proje ödüle layık görüldü.

Dereceye giren girişimci kadınlara; 5 haftalık online mentörlük, 1 yıllık fikri ve sınai haklar danışmanlığı, ortak çalışma alanı kullanımı gibi desteklerin yanı sıra, ön kuluçka birincisine İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'na katılım hakkı verildi.

ÖN KULUÇKA KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

Sümeyra Savaş – SalmSens Projesi

Iraz Aktay – Cherry Mic Projesi

Dilek Kelleci – Hubixos Projesi

Fikir Aşaması Kategorisi Ödülleri

Özlem Gündüz – Lady Bites Projesi

Aslı Taşçı ve Mevlüde Yurtsever – Celuvia Projesi

Bilge Akbay ve Hatice Akbay – NöroNest Projesi