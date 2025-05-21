Mersin merkezli 12 ilde yapılan FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen imamları aracılığıyla finansman sağlandığı belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle 'anma' adı altında toplantılar düzenleyerek FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.