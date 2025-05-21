Ömrünü Kaman’a adayan Japon’a veda

Türkiye'de 40 yıla yakın süredir arkeolojik kazılar yürüten Japon bilim insanı Dr. Sachihiro Omura 76 yaşında Kırşehir'de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Kırşehir Kaman Kalehöyük kazılarını 1985 yılından bu yana yürüten Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura, 1972 yılında öğrenci olarak geldiği Türkiye'de uzun yıllar boyunca arkeolojik çalışmalar gerçekleştirdi. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu ve başkanı olan Omura, özellikle Kaman Kalehöyük kazılarıyla tanınıyordu.

TÜRK DOSTUYDU

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2008 yılında Liyakat Nişanı, Japonya tarafından ise Yükselen Güneş Nişanı ile onurlandırıldı. Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde dün gerçekleştirilmesi planlanan Müzeler Haftası etkinlikleri, vefat nedeniyle iptal edildi. Bilim insanı Omura son olarak aralık ayında Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino'ya Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesini ve Japon Bahçesi'ni gezdirmişti.

'MİNNETLE ANACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, "Türk-Japon dostluğunun en kıymetli simalarından, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi, değerli arkeolog Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü kurarak iki ülke arasında kalıcı bir gönül köprüsü inşa eden Dr. Omura'nın Anadolu arkeolojisine yarım asrı aşan katkılarına, Japonya Altes Veliaht Prens ve Altes Prenses Akishino ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi ziyaretimizde tanıklık etme fırsatımız olmuştu. Aziz hatırasını ve ortak mirasımıza yaptığı katkıları daima minnetle anacağız. Ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRK-JAPON HALKLARININ KALPLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLADI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dr. Sachihiro Omura'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek şunları kaydetti: "Kaman'da yeşeren kültürel miras, onun emeğiyle yoğruldu. Türk milletine olan sevgisi, tevazusu ve bilime olan sadakatiyle Türk-Japon halklarının kalplerini birbirine bağladı. Dr. Omura'nın adının artık yalnızca bilim dünyasında değil, bu topraklara değer veren her yürekte yaşamaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.