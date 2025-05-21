Özel halk otobüsleri kontak kapatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan özel halk otobüs sahipleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle 22 Mayıs'ta (yarın) kontak kapatma kararı aldı. Hemen her gün yanma, kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT'ye bağlı toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan otobüslerin sahipleri daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için Saraçhane'de eylem yaptı. Eylemlerden sonuç alamayan otobüs esnafı, ödemelerin yapılmaması nedeniyle perşembe günü 3 bin 41 araçlık özel halk otobüslerinin sefere çıkmayacağını açıkldı.

'SÖZLERİNİ TUTMADILAR'

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, 4 aydır herhangi bir ödeme alamadıklarını belirterek, "İBB'den toplamda 5 milyar TL'den fazla alacağımız var.

En son bize ayın 15'inde 500 milyon lira ödeme yapılacağı taahhüt edildi. Ancak Mayıs'ın 15'ine geldiğimizde bu ödeme yapılmadı. Görüşmelerimizde bu miktarın ödenemeyeceği bildirildi" dedi. Nisan ayında yapılan ödemenin yetersiz olduğunu vurgulayan Ovacık, "Bıçağın kemiğe dayandığını hem esnafımız hem biz söylüyoruz. Bu şartlarda bu işi yürütemeyeceğimizin kararını aldık. Perşembe günü itibarıyla araçlarımız yakıt alamadığı ve personel maaşlarını ödeyemediğimiz için seferlere çıkamayacağız" ifadelerini kullandı.