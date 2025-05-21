SABAH yazdı, bakanlık el koydu

İzmir Gaziemir Belediyesi, Sarnıç'ta kamuya terkli alanda kaçak olarak vahşi depolama yaptı. SABAH, Gaziemir'de belediye eli ile gerçekleştirilen çevre katliamını 'Ders Alan Yok' başlığı ile manşetine taşıdı. Gazetemizin haberini ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vahşi depolama yapılan alanda incelemelerde bulunan ekipler Gaziemir Belediyesi'ne yazı yazarak katı atıkların bulundukları yerden hemen kaldırılmasını istedi. Geçtiğimiz hafta da yine vahşi depolama yaptığı için 1.8 milyon lira para cezası yiyen Gaziemir Belediyesi tekrar idari yaptırımla karşılaşmamak için alelacele iş makinelerini atıkların bulunduğu alana gönderdi. Önce cinslerine göre tasnif edilen atıklar daha sonra iş makineleri tarafından kamyonlara yüklenerek Manisa'ya lisanslı depolama alanına gönderilmeye başlandı. Çevre sakinleri SABAH'a etkili yayınlarından ötürü teşekkür etti.