Siber dolandırıcılara 25 ilde eş zamanlı operasyon: 334 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Çanakkale, Diyarbakır, Aydın, İzmir, Konya, Ankara ve Van'ın da aralarında bulunduğu 25 il merkezli toplam 58 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ve 10 gündür süren operasyonlar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarından 334 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 170'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 86'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Baskınlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile dijital materyale de el konuldu.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ, YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLTALAMA VE BANKA PROMOSYONU TUZAĞI

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ile yapay zeka destekli oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "kapora", "banka promosyonu" gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı, kumar oynattığı ve para transferine aracılık ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak vatandaşların hesaplarından haksız kazanç elde edildiği de ortaya çıkarıldı.

BAKAN YERLİKAYA: "SİBER SUÇLARA KARŞI EN GÜÇLÜ KALKAN FARKINDALIKTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."