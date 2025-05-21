SON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu’nun manipülasyonu deşifre oldu! ’İBB bütçesi’ oyunları da tutmadı

Millete hizmet üretmek için verilen bütçeyi kendi hesabına kullanmaktan hemen her gün ayrı bir hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk skandalı ortaya çıkan İmamoğlu ve çetesinin adına propaganda yürüten söz konusu hesapta önceki gün Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda İmamoğlu daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı "560 milyar yolsuzluk var dediler, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı" açıklamasını tekrar ettiği görüldü. İmamoğlu'nun söz konusu sözlerinin paylaşımına yanıt ise İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından geldi. Türkyılmaz daha önce aynı açıklamanın CHP Genel Başkanı Özel tarafından paylaşılmasının ardından yaptığı paylaşımda konunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını kaydetti.