Son dakika: Polatlı otobüs kazasında soruşturma tamamlandı: Polatlı otobüs kazasına kovuşturmaya yer olmadığı kararı

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden yolcu otobüsü, 9 Ağustos 2024'te saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı. Kazada aralarında otobüs şoförü Çetin Karayel'in de olduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

KAZADA KASIT YOK

Kazanın ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gönderilen Teknik Bilirkişi Heyeti raporunda, meydana gelen olayda herhangi bir kasta yönelik herhangi bir unsur görülmediği, şoför Karayel'in şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği, kazanın meydana gelmesinde doğrudan etkisi olduğu kaydedildi.

ŞOFÖR ASLİ KUSURLU BULUNDU

Ankara Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından dosyaya gönderilen raporda, Karayel'in gece saatlerinde kullandığı otobüsü aracın yük ve teknik özelliği ile yola gereken dikkatini göstermeden sürdüğü aktarıldı. Raporda, Karayel'in olay yeri kesimde, idare hatası gösterip direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyrettiği orta şeritten sol şeride geçip bariyerlerine sürterek girdiği orta ayırıcıda ilerleyerek Olukpınar Köprüsü'nün orta ayırıcıdaki beton ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazada, dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı

bu hareketleri nedeniyle asli kusurlu bulunduğu aktarıldı.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Soruşturmada, olay yeri keşif ve ölü muayene tutanakları, alınan beyanlar, temin edilen kamera görüntüleri bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilen otobüs şoförü Karayel'in kazada yaşamını yitirdiği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.